Лидер оппозиционной партии TOP 09 Mирослав Калоусек на заседании чешского парламента, проходившего в пятницу, 14 июля, призвал руководство нижней палаты отменить запланированный визит группы депутатов в Китай в связи с кончиной китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Отмена визита, полагает Калоусек, стала бы актом протеста против действий «преступного коммунистического режима, убившего выдающегося интеллектуала и писателя». Спикер парламента ЧР Ян Гамачек сообщил ČTK, что организационный комитет, одобривший визит народных избранников в Китай, заседать уже не будет. Депутатам, по его словам, предоставлено право выбора, и они вправе по своему усмотрению отказаться от участия в поездке в Поднебесную.