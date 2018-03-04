Лидер коммунистов не понимает доводов протеста против избрания сопартийца на высокую должность

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил в вокресной телепрограмме канала Prima, что не понимает доводов протеста против избрания своего однопартийца, бывшего полицейского Зденека Ондрачека, главой Комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка (GIBS). Депутаты Нижней палаты чешского парламента одобрили его кандидатуру лишь с пятой попытки.

Ондрачек до «бархатной» революции 1989 года принимал участие в разгоне студенческой демонстрации.

Критики его избрания на этот пост, по мнению В. Филипа, «не являются демократами и не чтят правил гражданского общества». Лидер христианских демократов (KDU-ČSL) Павел Белобрадек в рамках той же телепрограммы выразил убежденность, что граждане имеют право высказать свое мнение в ходе митинга. Акция протеста против избрания З. Ондрачека на упомянутую должность состоится на Национальном проспекте в Праге в понедельник, 5 марта. Избрание З. Ондрачека на высокую должность вызвало волну негодования по всей стране.