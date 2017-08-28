Либерецкий театр взялся за постановку «Орлеанской девы» П.И. Чайковского

Oперная труппа Либерецкого театра им. Ф.К. Шалды откроет новый театральный сезон премьерой редко исполняемой в Чехии оперы Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева». Главные партии исполнят Aльжбета Вомачкова (меццо-сопрано) и новый член либерецкой труппы, молодой словацкий певец Чаба Котлар (баритон). В последний раз чешские поклонники творчества Чайковского могли послушать оперу, премьера которой состоялась в Мариинском театре в 1881 г., в Пользене в 2009 г., а до этого - лишь в 1950–е годы минувшего века, информировала драматург театра Ленка Хвалова.

По словам режиссера спектакля Линды Кепртовой, причиной редких постановок «Орлеанской девы» в ЧР является то, что опера является очень длинной - в либерецком варианте ее действие сокращено до трех часов, а также необходимость расширения местной труппы до сорока человек, в составе которой обычно работают 25 человек.