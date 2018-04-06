Либерецкий край Чехии поддержит мастерские по ремонту электроники

От 20 до 120 тысяч крон (787,5 – 4724,5 евро) смогут получить в рамках дотационной программы от администрации Либерецкого края владельцы мастерских по ремонту электроники. Деньги могут быть использованы для приобретения необходимого оборудование или покрытия текущих расходов. Край, таким образом, стремится сократить объемы аппаратуры, поступающей на утилизацию. Проблема в том, что большое количество устройств, например, радиоприемников и видеомагнитофонов, оказываются в мусорных контейнерах ошибочно. Обладателям вышедшей из строя электроники попросту негде ее отремонтировать.

Дотационная программа, как считают чиновники, способна помочь изменить ситуацию. Кроме мастерских по ремонту электронной аппаратуры на получение денег от краевой администрации могут претендовать также сапожники, портные и иные индивидуальные предприниматели, занимающиеся мелким ремонтом одежды или техники.