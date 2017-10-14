Leo Express будет ездить из Праги в Краков

Ольга Васинкевич
14-10-2017
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Компания Leo Express получила разрешение от польского Управления железнодорожного сообщения осуществлять перевозки по маршруту между Прагой и Краковом. Так Leo Express стала первым перевозчиком, осуществляющим международное транспортное сообщение в Польше и первым частным перевозчиком в польском транспорте дальнего следования.

Как сообщил глава Leo Express Петер Келер, пассажиры вскоре смогут пользоваться ж/д сообщением между ЧР и Польшей на международной трассе без отчислений налогоплательщиков. «Так Польша присоединилась к Швеции, Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии и Италии, где существует конкуренция в сфере дальнего следования», - добавил Келер.

 
 
 
 
 
 
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