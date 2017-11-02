Ленка Брадачова – самая влиятельная женщина Чехии по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Чехии. В пятый раз подряд его возглавила верховный прокурор Ленка Брадачова. Второе место заняла еврокомиссар Вера Йоурова, третье – финансовый директор компании PPF Катержина Йираскова. Впервые в рейтинг была включена Мариа Хатардова, которая в июле 2017 года была избрана Председателем Экономического и Социального Совета ООН.

«Причин, по которым Ленка Брадачова несколько лет подряд остается самой влиятельной женщиной Чехии, несколько. Решающее значение имеют ее решительные действия, мужество и усердие, с которыми она берется за самые громкие дела, которые связаны с бизнесом, политикой, лоббированием и сотнями, точнее миллиардами крон», - объяснил Петр Шимунек, главный редактор чешского издания Forbes.