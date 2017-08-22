Лекарственную коноплю будет вновь поставлять компания Elkoplast

По сообщению издания Mladá fronta Dnes, поставки лекарственной конопли в Чехии будет вновь осуществлять компания Elkoplast. Победителя тендера выбрало Государственное управление по контролю над лекарственными средствами. Компания Elkoplast поставляла коноплю государству уже ранее, приобрести ее в аптеках по рецепту можно было до конца января 2017 года.

«На участие в тендере зарегистрировался единственный претендент, который выполнил все условия, а потому был выбран», - сообщил директор управления Зденек Благута. Elkoplast обязуется поставить 40 кг лекарственной конопли. Первая партия должна появиться через 10 месяцев, поскольку фирма должна получить лицензию на выращивание. Один грамм будет продаваться за 139 крон (5,2 евро) без учета НДС, в минувшем году его стоимость составляла 68 крон (2,5 евро). Лекарственная конопля в Чехии доступна на электронный рецепт с ограничениями.