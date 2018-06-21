Латвийский нападающий покинул чешский «Маунтфилд»

Нападающий сборной Латвии Андрис Джериньш покинул «Маунтфилд» из Градец Кралове и подписал контракт с рижским «Динамо». В чешском клубе Джериньш провел два последних сезона, где в 76 играх набрал 46 (21+25) очков, а также сыграл 4 матча в Лиге чемпионов, но очков не набрал.

До поездки в Чехию Джериньш с 2009 до 2016 года играл за «Динамо». В КХЛ он провел 255 игр, набрал 56 (33+23) очков в регулярном чемпионате и забил 3 гола в 12 матчах плей-офф.