Квартиры в Праге подорожали на 15%

Антон Каймаков
26-07-2017
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Средняя цена новых квартир в Праге в первом полугодии 2017, в межгодовом сравнении, выросла на 15%. В настоящее время средняя стоимость 1 квадратного метра новой жилой площади составляет 75 791 крону (около 2 915 евро). Общее количество проданных квартир в Праге сократился в первом полугодии 2017 года на 15%. Обобщенные статистические данные опубликовали девелоперские компании Trigema, Skanska Reality и Central Group. На пражском рынке жилья в настоящее время ощущается серьезный недостаток новых квартир, чем обусловлен рост цен.

 
 
 
 
 
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