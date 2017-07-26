Средняя цена новых квартир в Праге в первом полугодии 2017, в межгодовом сравнении, выросла на 15%. В настоящее время средняя стоимость 1 квадратного метра новой жилой площади составляет 75 791 крону (около 2 915 евро). Общее количество проданных квартир в Праге сократился в первом полугодии 2017 года на 15%. Обобщенные статистические данные опубликовали девелоперские компании Trigema, Skanska Reality и Central Group. На пражском рынке жилья в настоящее время ощущается серьезный недостаток новых квартир, чем обусловлен рост цен.