Курс кроны достиг минимума с сентября 2017 года

Курс чешской кроны в ходе торгов 28 июня снизился до 26,10 крон за евро, что является самым низким значением с сентября 2017 года. Специалисты не исключают дальнейшего ослабления национальной валюты.
Крона продолжает дешеветь, несмотря на то, что накануне Национальный банк Чехии повысил ставку двухнедельного репо на 25 базисных пунктов до 1 процента. Ломбардная ставка была повышена на 50 базисных пунктов до 2 процентов, в то время как ставка дисконтирования осталась неизменной на уровне 0,05 процента.
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