В пятницу курс чешской кроны достиг самого высокого уровня с момента прекращения валютных интервенций Чешского национального банка. Интервенции были направлены на искусственное снижение курса национальной валюты с целью поддержки развития чешского экспорта. Курс ныне составляет - 26,11 кроны за 1 евро и 22,88 кроны за 1 доллар США (самый высокий уровень за 2,5 года). Данные опубликовал сервер Patria Online. По мнению специалистов, укрепление курса чешской национальной валюты вызвано общим ростом показателей экономики Чехии и ожидаемым досрочным увеличением базовой процентной ставки по кредитам со стороны Чешского национального банка.