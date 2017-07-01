Курс чешской кроны укрепляется

Антон Каймаков
01-07-2017
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В пятницу курс чешской кроны достиг самого высокого уровня с момента прекращения валютных интервенций Чешского национального банка. Интервенции были направлены на искусственное снижение курса национальной валюты с целью поддержки развития чешского экспорта. Курс ныне составляет - 26,11 кроны за 1 евро и 22,88 кроны за 1 доллар США (самый высокий уровень за 2,5 года). Данные опубликовал сервер Patria Online. По мнению специалистов, укрепление курса чешской национальной валюты вызвано общим ростом показателей экономики Чехии и ожидаемым досрочным увеличением базовой процентной ставки по кредитам со стороны Чешского национального банка.

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