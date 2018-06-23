Кто вступает в брак?

Ирина Ручкина
23-06-2018
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В пятницу 22 июня правительство ЧР поддержало новеллу закона, предложенную движением ANO и Пиратской партией, согласно которой из официального определения слова «брак» следует убрать слова «мужчина» и «женщина». Законопроект, поддерживающий право гомосексуалистов вступать в официальный брак (а не просто регистрировать отношения), усыновлять детей и получать вдовью пенсию после смерти одного из супругов поддержало подавляющее большинство депутатов.

Против нововведений активно выступили члены партии гражданские демократы (ODS), христианские демократы (KDU-ČSL) и движения «Свобода и прямая демократия» (SPD).

 
 
 
 
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