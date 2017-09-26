Крупные магазины будут закрыты на День святого Вацлава 28 сентября

В четверг, 28 сентября, магазины с площадью свыше 200 кв. метров будут закрыты. На данный государственный праздник распространяется запрет на торговлю, который год назад утвердил Парламент по инициативе группы сенаторов под руководством Франтишека Бублана. Исключение составляют торговые площади до 200 кв. м, ж/д и автобусные вокзалы, аэропорты, заправочные станции, аптеки и торговые точки в медучреждениях.

Из крупных сетей на этот раз будет открыт гипермаркет Albert у вокзала в Чешских Будейовицах и два супермаркета Billa – в пражском аэропорту и на Главном вокзале в Праге.

Напомним, что запрет касается праздничных дней 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря, 1 января, Пасхального понедельника и 8 мая.