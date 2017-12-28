Крона – вторая самая выгодная валюта в мире

Чешская крона оказалась второй самой прибыльной валютой в мире. В течение 2017 года ее курс по отношению к доллару вырос на 18 процентов. Самой же выгодной валютой стала замбийская квача, подорожавшая к американской валюте на 21 процент, третье место занял польский злотый. Такие данные опубликовало экономическое агентство Bloomberg.

Bloomberg также особо отметил стремительный рост стоимости криптовалют: в частности, биткойн за прошедшие двенадцать месяцев подорожал более чем на 1700 процентов, эфириум – на 10 500 процентов, лайткойн – более чем на 7000 процентов. Среди бирж самой прибыльной оказалась украинская, индекс которой вырос почти на 80 процентов. По мнению агентства, положительную роль в этом сыграла оценка МВФ, который увидел в экономике Украины признаки оживления и основы для дальнейшего роста.