Крона – вторая самая выгодная валюта в мире

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Чешская крона оказалась второй самой прибыльной валютой в мире. В течение 2017 года ее курс по отношению к доллару вырос на 18 процентов. Самой же выгодной валютой стала замбийская квача, подорожавшая к американской валюте на 21 процент, третье место занял польский злотый. Такие данные опубликовало экономическое агентство Bloomberg.

Bloomberg также особо отметил стремительный рост стоимости криптовалют: в частности, биткойн за прошедшие двенадцать месяцев подорожал более чем на 1700 процентов, эфириум – на 10 500 процентов, лайткойн – более чем на 7000 процентов. Среди бирж самой прибыльной оказалась украинская, индекс которой вырос почти на 80 процентов. По мнению агентства, положительную роль в этом сыграла оценка МВФ, который увидел в экономике Украины признаки оживления и основы для дальнейшего роста.

 
 
 
 
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