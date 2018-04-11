Крначова больше не будет баллотироваться на пост мэра Праги

Мэр Праги Адриана Крначова (ANO) не будет баллотироваться на осенних выборах в органы местного самоуправления на пост пражской градоначальницы. Крначова намерена, по своим словам, отказаться от всех занимаемых ею должностей и сохранить за собой лишь членство в движении ANO. Решение покинуть политическую сцену мэр объяснила усталостью и желанием уделять больше внимания семье.

О своем решении Крначова уже известила главу движения Андрея Бабиша, сообщает газета MF Dnes. Мэр отвергла спекуляции СМИ, что ей был предложен пост посла Чехии в Германии.