Крах переговоров о формировании правительства

Движение ANO, победитель парламентских выборов, и Чешская социал-демократическая партия остановили переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Как заявил Андрей Бабиш, лидер упомянутого движения и премьер-министр в отставке, камнем преткновения стало желание социал-демократов занять пост министра внутренних дел. Представители Чешской социал-демократической партии говорят о нежелании ANO решать проблему уголовно преследуемого премьера. Напомним, что Андрей Бабиш, которому доверено формирование нового кабинета, проходит в качестве обвиняемого по делу о махинациях с европейскими дотациями.

После очередного раунда переговоров представители Движения ANO сообщили СМИ, что они были готовы принять все условия, выдвигаемые социал-демократами, которым предлагалось 5 министерских кресел, включая пост главы Минюста. Социалисты, однако, требовали кресло руководителя МВД, которое должен был бы занять председатель партии Ян Гамачек.

Социал-демократы в свою очередь заявили, что ANO отвергло все варианты нового кабинета, которые исключают присутствие в его составе премьер-министра, находящегося под следствием.