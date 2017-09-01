Краевые бюджеты получат 822 млн крон на повышние зарплат социальных работников

Министерство труда направит в краевые бюджеты дополнительно 822 млн крон (31,6 млн евро) на повышение оплаты работников социального сектора. Повышение оплаты в этом сегменте происходит с июля 2017 г., однако края ЧР нуждались в дополнительном финансировании.

Краевые администрации оценили положительную роль в принятии решения министра труда Михаэлы Марксовой. Дополнительное финансирование необходимо, по словам краевых властей, прежде всего, для обеспечения финансирования некоммерческих организаций, обеспечивающих работу домов престарелых и других подобных учреждений.