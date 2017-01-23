Новости Контрольное управление: Дотации не принесли результата

23-01-2017 10:44 | Антон Каймаков

Верховное контрольное управление осталось недовольно результатами, которые принесли вложенные в улучшение экологической обстановки в стране дотации. Министерство по охране окружающей среды, распределявшее бюджетные деньги и средства европейских фондов, по мнению контрольной инстанции, вовсе не смогло оценить результативность осуществляемых вложений. Проверке были подвергнуты экологические проекты, реализованные с 2013 по 2015 годы. Верховное контрольное управление обращает внимание на то, что министерство преднамеренно снизило прогнозируемую результативность проектов, чтобы в итоге отличиться успехом во много раз превосходящим ожидания. Министерство по охране окружающей среды, например, заявило о намерении дотировать 150 проектов, а в отчетном документе отрапортовало о 2013 реализациях. К подобным выводам по поводу деятельности чешского экологического ведомства пришел и Европейский учетный двор, осуществляя проверку документации за 2014 год.

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Прогноз погоды 23-01-2017 10:48 | Антон Каймаков Во вторник 24 января в Чехии будет пасмурно. Метеорологи прогнозируют слабый снегопад, а в некоторых регионах туман. Температура воздуха днем от – 4 до + 1°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.

Контрольное управление: Дотации не принесли результата 23-01-2017 10:44 | Антон Каймаков Верховное контрольное управление осталось недовольно результатами, которые принесли вложенные в улучшение экологической обстановки в стране дотации. Министерство по охране окружающей среды, распределявшее бюджетные деньги и средства европейских фондов, по мнению контрольной инстанции, вовсе не смогло оценить результативность осуществляемых вложений. Проверке были подвергнуты экологические проекты, реализованные с 2013 по 2015 годы. Верховное контрольное управление обращает внимание на то, что министерство преднамеренно снизило прогнозируемую результативность проектов, чтобы в итоге отличиться успехом во много раз превосходящим ожидания. Министерство по охране окружающей среды, например, заявило о намерении дотировать 150 проектов, а в отчетном документе отрапортовало о 2013 реализациях. К подобным выводам по поводу деятельности чешского экологического ведомства пришел и Европейский учетный двор, осуществляя проверку документации за 2014 год.

Глава МВД Милан Хованец сделать право на ношение оружие конституционным 22-01-2017 18:14 | Ольга Васинкевич Министр внутренних дел Милан Хованец предложит проект на узаконивание права на ношение оружия. Против данного предложения выступает Министерство юстиции. Хованец признал, что одной из причин является стремление ЕС ужесточить правила на владение оружием в рамках Евросоюза из-за опасений проведения террористических актов. Причем ограничения должны касаться полуавтоматического оружия, которое в Чехии используют и охотники. Чешская Республика тогда возразила, что на территории страны лишь небольшое число преступлений было совершено легальным оружием. Глава МВД сообщил, что он хочет декларировать, что люди, выполняющие все условия, имеют право на ношение оружия.

В Австрии под лавиной погибло двое граждан Чехии 22-01-2017 17:50 | Ольга Васинкевич Двое граждан Чехии погибли в воскресенье при сходе лавины у Криммля, неподалеку от Зальцбурга, сообщает агентство APA. Стихия застигла четырех чехов, двоим из которых удалось спастись. При сходе еще одной лавины в той же области погиб гражданин Австрии. По сообщению австрийской горной службы, четверка отправилась в горный тур без соответствующего оснащения для экстренных случаев. Пресс-секретарь чешского МИД Михаэла Лагронова сообщила, что они шли по обозначенной трассе. Тела погибших чехов будут перевезены на родину в понедельник или во вторник.

Прогноз погоды на 23 января 22-01-2017 15:37 | Ольга Васинкевич В понедельник 23 января на территории Чехии – облачная погода. Местами изморозь и осадки в виде слабого снега. Постепенно ожидаются прояснения. Ночью столбик термометра опустится до отметки от -6 до -11 °C. Днем максимальная температура воздуха от -5 до 0 °C. Ветер слабый, переменных направлений 2-6 м/с.

Министр здравоохранения Милослав Людвик: Чехии необходимо больше студентов-медиков 22-01-2017 13:20 | Ольга Васинкевич Из-за ухода врачей на пенсию, а также на заработки за рубеж, Чехии грозит недостаток докторов. В связи с этим необходимо увеличить число студентов-медиков примерно на 15%, сообщил в передаче Partie на телеканале Prima министр здравоохранения Милослав Людвик. Он планирует обратиться к правительству с требованием о предоставлении 460 миллионов крон (более 17 млн. евро) для медицинских факультетов из бюджета Министерства образования. По словам министра, ежегодно с медицинских факультетов выпускается 1050 будущих врачей, из них – несколько сотен иностранцев, прежде всего, словаков. Часть из них остается в Чехии, однако многие возвращаются домой.

Министр внутренних дел Милан Хованец: Чехия не примет квоты на беженцев 22-01-2017 13:09 | Ольга Васинкевич Министр внутренних дел Милан Хованец в воскресенье сообщил по Чешскому телевидению, что Чехия и далее будет препятствовать принятию обязательных квот на разделение беженцев в рамках ЕС. План вновь стал актуальным с председательствованием Мальты в ЕС. Хованец при этом убежден, что необходимо комплексное решение проблемы, а именно – возращение беженцев в безопасные страны, где не ведутся боевые действия и помощь им на местах. Такими странами он назвал Марокко и Тунис. Министр также напомнил, что Мальта была первым государством, которое пыталось проверить данную меру по разделению беженцев, и она не сработала.

Стали известны первые лауреаты новой премии в области классической музыки Classic Prague Awards 22-01-2017 12:21 | Ольга Васинкевич Первыми лауреатами новой премии в области классической музыки Classic Prague Awards стали Зузана Ружичкова, Катержина Явуркова и сэр Джон Элиот Гардинер. 21 января премия была торжественно вручена лауреатам в Зале Мартину в здании Музыкального и танцевального факультета Академии музыкальных искусств в Праге. Хрустальную награду чембалистка Ружичкова получила за вклад, сделанный на протяжении всей жизни, валторнистка Явуркова получила награду в категории Талант года, а лауреатом премии за пропаганду чешской музыки за рубежом стал британский дирижер Гардинер.

Пражские лебеди погибли от птичьего гриппа 22-01-2017 12:01 | Ольга Васинкевич Причиной гибели лебедей в Праге у Карлова моста оказался птичий грипп. Информацию в субботу вечер подтвердили пражские ветеринары. Лабораторные тесты выявили наличие у лебедей вируса H5, но лишь последующие обследования дадут ответ на вопрос, является ли он опасной мутацией H5N8. Более всего опасаются данной разновидности птицеводы, поскольку для птиц он является смертельным. Пока что не было отмечено переноса этого вируса на человека. В минувшие дни наличие данного вируса было подтверждено в телах мертвых лебедей, обнаруженных в Праге на Стелецком острове и на Влтаве неподалеку от Голешовицкого рынка. Поскольку речь идет о птицах, живущих в вольной природе, не принимаются никакие специальные меры, в отличие от птицеферм, где пожарные бескомпромиссно уничтожают всю птицу.