Контрольная комиссия: Потребности полиции не удовлетворены по вине МВД

Высшая контрольная комиссия порицает МВД за недостаточное удовлетворение потребностей полиции. Ревизии были подвергнуты дотационные программы, реализованные с 2012 по 2016 годы. Контролеры выяснили, что эффективность осуществленных инвестиций была лишь частичной.

Проблема, по мнению ревизоров, заключается в том, что потребности системы охраны правопорядка были выявлены далеко не полностью. Приобретая необходимое оснащение, МВД значительно превышало лимиты максимальных цен. Некоторые дотационные программы перекрывали друг друга.