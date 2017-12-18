Контрольная комиссия: Потребности полиции не удовлетворены по вине МВД

Антон Каймаков
18-12-2017
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Высшая контрольная комиссия порицает МВД за недостаточное удовлетворение потребностей полиции. Ревизии были подвергнуты дотационные программы, реализованные с 2012 по 2016 годы. Контролеры выяснили, что эффективность осуществленных инвестиций была лишь частичной.

Проблема, по мнению ревизоров, заключается в том, что потребности системы охраны правопорядка были выявлены далеко не полностью. Приобретая необходимое оснащение, МВД значительно превышало лимиты максимальных цен. Некоторые дотационные программы перекрывали друг друга.

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