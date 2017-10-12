Конституционный суд Словакии вернул дело Андрея Бабиша в суд первой инстанции

Конституционный суд Словакии отменил вердикты Верховного и Краевого судов Словакии, согласно которым глава движения ANO Андрей Бабиш не связан с деятельностью тайной службы государственной безопасности (StB) и не работал на нее как агент. Таким образом, Сенат Конституционного суда удовлетворил иск Института памяти народа, по мнению которого, вступившие в законную силу вердикты судов нарушают его права. Конституционный суд вернул дело в районный апелляционный суд в Братиславе для нового слушания, суд при этом должен будет руководствоваться юридическим заключением Конституционного суда.

Ранее Институт памяти народа пытался доказать, что Бабиш сотрудничал со спецслужбами. Институт предъявил 12 подлинных документов StB, в которых Андрей Бабиш упоминается под оперативной кличкой Буреш. Однако нет бумаги, подтверждающей вербовку Бабиша – Буреша. При отсутствии такого документа нельзя Бабиша называть агентом, постановил ранее Верховный суд.