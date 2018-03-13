Конституционный суд приостановил процесс экстрадиции российского гражданина Евгения Никулина

Антон Каймаков
13-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Российский гражданин Евгений Никулин, подозреваемый в совершении хакерских нападений и находящийся в пражском СИЗО, не может быть в настоящее время экстрадирован ни в Россию, ни в США. Еще в феврале 2018 года Конституционный суд Чешской Республики, принявший жалобу Евгения Никулина, приостановил действие приговора, вынесенного ранее Городским судом Праги. Ныне соответствующее постановление было опубликовано в базе данных КС. Когда будет рассмотрена жалоба Никулина и вынесено решение, как подчеркнул пресс-секретарь Конституционного суда Мирослава Седлачкова, невозможно предугадать.

Если бы Конституционный суд не приостановил процесса экстрадиции, вынесение окончательного решения об отправке Евгения Никулина в США или Россию, требующих его выдачи, зависело бы исключительно от чешского министра юстиции.

Евгений Никулин был задержан в Праге в 2016 г. по ордеру США, где он обвиняется во взломе сетей LinkedIn, Dropbox и Formspring. Вскоре после этого и Россия выписала ордер на арест Никулина за кражу 3450 долларов в электронной платежной системе Webmoney, осуществленную якобы в 2009 г..

Антон Каймаков
13-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 