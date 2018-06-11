Конституционный суд отклонил последнюю жалобу на порядок проведения президентских выборов

Конституционный суд отклонил жалобу активиста Томаша Пецины, который указывал на повторяющиеся подписи депутатов при выдвижении кандидатов на пост президента. Активист считает, что ошибки в регистрации кандидатов могли серьезно повлиять на результаты волеизъявления граждан. Также Пецина указывал на просчеты, совершенные сенатом по выборам Верховного административного суда.

Сомнения в законности подписей касались таких кандидатов как Петр Ганниг, Марек Гилшер, Иржи Гинек, Вратислав Кулганек и Мирек Тополанек. МВД зарегистрировало их как участников борьбы за пост президента, несмотря на то что депутаты часто ставили свои подписи в поддержку сразу нескольких кандидатов, что ранее было запрещено.

Судьи Конституционного суда, однако, сочли жалобу Томаша Пецины недостаточно веской. Это было последнее заявление по данному вопросу, которое рассматривал суд. Таким образом, итоги президентских выборов, прошедших в январе 2018 г., во втором туре которых победил Милош Земан, обойдя с небольшим преимуществом Иржи Драгоша, считаются окончательными.