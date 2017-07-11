Конституционный суд отклонил поправку по изменению закона о наземных коммуникациях, а именно, параграфа, позволившего в 2016 г. закрыть доступ на Градчанскую площадь. В дни визита в Прагу председателя КНР активистам власти не позволили провести на этой площади заранее заявленный митинг протеста против нарушения в Китае прав человека, перекрыв туда доступ, после чего группа сенаторов выдвинула предложение об отмене соответствующего параграфа закона. Сенаторы указывали, что закон, позволяющий перекрывать шоссейные дороги и городские улицы и площади, сформулирован недостаточно четко и приводит к столкновению интересов, например обеспечения безопасности и права на проведение митингов и собраний.