Однополая пара, оба партнера в которой признаны отцами ребенка законом штата Калифорния, добилась подтверждения своих родительских прав в Конституционном суде ЧР. Один из партнеров является датчанином, другой – гражданином США, чехом по происхождению. Пара периодически живет в ЧР и требует официального признания своих родительских прав для осуществления медицинского обслуживания и возможного решения вопросов наследования. В 2012 г. ребенок был рожден суррогатной матерью на основании заключенного с ней договора. Ранее Верховный суд ЧР признал родительские права лишь за одним из мужчин, чем, по мнению Конституционного суда, нарушил права второго члена пары. Дело передано в Верховный суд для пересмотра.