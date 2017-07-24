Конституционный суд ЧР встал на сторону двух мужчин, требовавших признания обоих родителями ребенка

Катерина Айзпурвит
24-07-2017
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Однополая пара, оба партнера в которой признаны отцами ребенка законом штата Калифорния, добилась подтверждения своих родительских прав в Конституционном суде ЧР. Один из партнеров является датчанином, другой – гражданином США, чехом по происхождению. Пара периодически живет в ЧР и требует официального признания своих родительских прав для осуществления медицинского обслуживания и возможного решения вопросов наследования. В 2012 г. ребенок был рожден суррогатной матерью на основании заключенного с ней договора. Ранее Верховный суд ЧР признал родительские права лишь за одним из мужчин, чем, по мнению Конституционного суда, нарушил права второго члена пары. Дело передано в Верховный суд для пересмотра.

 
 
 
 
 
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