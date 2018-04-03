Конституционный суд ЧР подтвердил законность требований США о выдаче Евгения Никулина

При рассмотрении дела гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, Конституционный суд ЧР не выявил никаких обстоятельств, которые ставили бы под сомнение независимость судебных органов США, требовавших его выдачи. Заявление на экстрадицию подозреваемого содержало достаточно аргументов.

В опубликованном постановлении суд также указывает, что угроза вынесения сурового приговора по делу не может являться причиной невыполнения международных обязательств, то есть выдачи Евгения Никулина в США.

Конституционный суд считает, что чешские судебные органы должным образом реагировали на обвинения в политической подоплеке дела Никулина. Даже в том случае, если некоторые американские следственные органы предвзято относятся к подозреваемому и преследуют собственные политические цели, они остаются под контролем независимой судебной власти, говорится в постановлении.

Адвокат Евгения Никулина Мартин Садилек сообщил ČTK, что «уважает решение Конституционного суда». Возможное обращение в Европейский суд по правам человека, по его словам, зависит от решения родителей его клиента, которые в данный момент находятся, по словам адвоката, в тяжелом психологическом состоянии.

В ночь на 30 марта 2018 г. Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии в США по решению министра юстиции Роберта Пеликана.

Россиянин был задержан в Праге в октябре 2016 г. по ордеру Интерпола, направленного Соединенными Штатами, и с момента задержания находился в тюрьме Панкрац.