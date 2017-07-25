В Каир во вторник прибудет группа чешских врачей, которые примут решение о сроке транспортировки на родину 36-летней чешки, пострадавшей 14 июля при нападении на туристок отеля в Хургаде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ЧР. По словам пресс-секретаря аэропорта в Кбелах Зузаны Шпачковой, в Каир вылетит специальный самолет Airbus A319 Medevac, приспособленный для неотложной медицинской помощи и перевозки раненых. В понедельник МИД информировало, что 24 июля состояние здоровья госпитализированной в каирской больнице чешки неожиданно резко ухудшилось.