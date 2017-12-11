Конькобежка Мартина Сабликова завоевала «серебро» на дистанции 3000 метров Кубка мира по конькобежному спорту

Трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова заняла второе место на дистанции 3000 метров, на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, уступив 0,14 секунды россиянке Наталье Ворониной, финишировавшей со временем 3 минуты 57,7 секунд.

«Бронзу» завоевала пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн.

Чешская спортсменка, для которой «серебро» стало лучшим результатом сезона, сообщила, что довольна итогом чемпионата. Изначально Сабликова планировала сняться с соревнований из-за проблем со спиной.