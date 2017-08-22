Конькобежка Мартина Сабликова передумала завершать карьеру

Чешская конькобежка Мартина Сабликова передумала завершать свою спортивную карьеру после зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчане. Несмотря на то, что о желании уйти из большого спорта в 2018 году чешская спортсменка заявляла уже неоднократно, перед началом нового сезона Сабликова сообщила, что поменяла свое мнение.

«Все уже немного поменялось. Я отложила окончание карьеры и хочу продолжать. Главным образом, из-за того, думаю, что еще могу передать что-то младшему поколению, и вся семья меня уговаривает, что если я чувствую себя хорошо, то не надо завершать», - сообщила спортсменка во вторник журналистам на мероприятии Чешского олимпийского комитета в Праге.