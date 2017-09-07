Конгресс США рассмотрит вопрос поставок вертолетов в ЧР

Конгресс США в октябре рассмотрит вопрос продажи Чехии вертолетов UH-1Y производства компании Bell. Об этом сообщает информагентство ČTK. В том случае, если вердикт Сената и Палаты представителей окажется положительным, американская администрация сможет сделать Чехии официальное предложение. Соответствующий тендер проводится Минобороны ЧР и касается поставок 12 новых многоцелевых вертолетов для вооруженных сил страны. Принять участие в конкурсе намерен и итальянско-британский концерн AgustaWestland. Ожидается, что победителя выберет новое правительство Чехии, которое будет сформировано по итогам октябрьских парламентских выборов.

Вертолет UH-1Y является последней версией семейства UH-1 «Хью», который используется КМП США для выполнения задач разведки, управления, поддержки специальных операций, поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации. Вертолет достиг состояния начальной готовности к боевому применению в августе 2008 года и впервые был развернут в составе боевого подразделения в середине 2009 года.