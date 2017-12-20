Конференция «Строительство батевских заводов и городов в Чехословакии» напомнит о наследии гениального обувщика

О вкладе Яна Антонина Бати, продолжившего дело своего сводного брата и взявшего злинскую фирму после смерти основателя обувной империи Томаша Бати в свои руки, в следующем году напомнит ряд мероприятий. Они приурочены к 120-летию его рождения.

Благотворительный фонд им. Я. А. Бати стал также организатором серии встреч под названием «11 дней с Яном Антонином Батей». Первая из них состоится 27 февраля в Злине, гость вечера - писательница Маркета Пилатова, автор книги S Baťou v džungli («С Батей в джунглях»). 7 и 8 марта пройдет конференция «Строительство батевских заводов и городов в Чехословакии и в мире».

В настоящее время фонд проводит переговоры с чешскими центрами и посольствами о возможности презентации документального фильма «Бразильские следы Я. А. Бати» и выставки Adresa Baťa Zlín.