Конференция «Строительство батевских заводов и городов в Чехословакии» напомнит о наследии гениального обувщика

Лорета Вашкова
20-12-2017
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О вкладе Яна Антонина Бати, продолжившего дело своего сводного брата и взявшего злинскую фирму после смерти основателя обувной империи Томаша Бати в свои руки, в следующем году напомнит ряд мероприятий. Они приурочены к 120-летию его рождения.

Благотворительный фонд им. Я. А. Бати стал также организатором серии встреч под названием «11 дней с Яном Антонином Батей». Первая из них состоится 27 февраля в Злине, гость вечера - писательница Маркета Пилатова, автор книги S Baťou v džungli («С Батей в джунглях»). 7 и 8 марта пройдет конференция «Строительство батевских заводов и городов в Чехословакии и в мире».

В настоящее время фонд проводит переговоры с чешскими центрами и посольствами о возможности презентации документального фильма «Бразильские следы Я. А. Бати» и выставки Adresa Baťa Zlín.

 
 
 
 
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