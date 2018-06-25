Конференция: Как приучить детей к охране окружающей среды и толерантности?

Эва Туречкова
25-06-2018
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В пражском здании Карлова университета «Каролинум» в понедельник стартует недельная встреча членов Всемирной организации по дошкольному воспитанию (OMEP). Со среды по пятницу в чешской столице пройдет конференция данной организации на тему «Приучение детей дошкольного возраста к охране окружающей среды и толерантности». Участие в мероприятии примут 700 делегатов из 67 государств, сообщила Дана Моравцова, председатель Чешского комитета OMEP. Неправительственная организация в этом году отмечает свое 70-летие. OMEP была основана в Праге в 1948 году с целью создания подходящих условий воспитания сирот после окончания Второй мировой войны.

 
 
 
 
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