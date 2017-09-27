Конезавод в Кладрубах претендует на место в списке ЮНЕСКО

Катерина Айзпурвит
27-09-2017
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Конезавод в Кладрубах претендует на место в списке ЮНЕСКО 29 сентября Министерство культуры ЧР подаст заявление на занесение комплекса Национального конезавода в г. Кладрубы-над-Лабой в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующий проект заявления подписали сегодня министр сельского хозяйства Мариан Юречка и министр культуры Даниэл Герман.

Как подчеркнул Мариан Юречка, Чехия намерена добиваться признания коннозаводского комплекса, включая ландшафт, уникальной территорией Европы.

В 1579 г. император Рудольф II возвел местный конезавод в ранг придворного, после чего там начали разводить лошадей особой кладрубской породы, предназначенных для церемоний австрийской императорской семьи. «Кладрубаки» являются одной из старейших упряжных пород; для них характерны высокий рост, округлые формы и крупная удлиненная голова с горбоносым профилем.

 
 
 
 
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