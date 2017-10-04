Концерн Volkswagen планирует перенести часть производства из Чехии в Германию

Руководство и профосоюзы автомобильного концерна Volkswagen, в который входит и чешский завод Škodа, планируют перенести часть чешского производства в Германию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на заводе, знакомые с ходом переговоров.

Volkswagen якобы также требует, чтобы чешские партнеры платили большую сумму за технологии совместного использования, что является стремлением ограничить конкуренцию со стороны чешского производителя, который представляет проблему для головной компании концерна Volkswagen.