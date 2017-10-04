Концерн Volkswagen планирует перенести часть производства из Чехии в Германию

Лорета Вашкова
04-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Руководство и профосоюзы автомобильного концерна Volkswagen, в который входит и чешский завод Škodа, планируют перенести часть чешского производства в Германию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на заводе, знакомые с ходом переговоров.

Volkswagen якобы также требует, чтобы чешские партнеры платили большую сумму за технологии совместного использования, что является стремлением ограничить конкуренцию со стороны чешского производителя, который представляет проблему для головной компании концерна Volkswagen.

Статьи на ту же тему
Фото: архив Bike Fun International

Чешский производитель велосипедов Bike Fun International создаст коллекцию и для Volkswagen

Чешская компания Bike Fun International, крупнейший производитель «железных коней» в Чехии, выпустила в 2016 году более 160 тысяч велосипедов.…
Иллюстративное фото: архив компании Brisk Tábor

Brisk хочет расширить производство свечей зажигания в Тольятти

Чешская компания Brisk из города Табор, второй крупнейший производитель свечей зажигания и накаливания в Европе и единственный в Чехии,…
Фото: официальный фейсбук компании Elbee Mobility

За руль автомобиля – прямо в инвалидной коляске

Уникальный автомобиль, позволяющий людям, прикованным к инвалидной коляске, самостоятельно въезжать в салон и управлять транспортным средством…
Далее об этом
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 