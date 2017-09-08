Компенсацию за недвижимость в Подкарпатской Руси смогут получать и внуки владельцев

Парламент подтвердил право на компенсацию за объекты недвижимости, покинутые хозяевами на территории Подкарпатской Руси, для внуков некоторых из владельцев. До сих пор заявления на получение компенсации принимались лишь непосредственно от владельцев и их детей.

На основании проекта, представленного конституционно-юридическим комитетом парламента, депутаты проголосовали за распространение права получения компенсации на внуков тех заявителей, которые скончались в процессе рассмотрения их дела. В эту категорию входит примерно три десятка чешских граждан.

К середине 2016 г. 537 заявителям было выплачено в общей сложности 335 млн крон (12,8 млн евро), что составляет около 30% ориентировочной стоимости потерянного имущества.

Согласно действующему закону, срок подачи заявления на получение компенсации завершился в 2013 г.; поправкой срок подачи продлевается до середины 2018 г. Поправка передана на рассмотрение в Сенат ЧР.

Согласно действующему закону, компенсация распространяется на имущество, оставленное на территории Подкарпатской Руси с 29 сентября 1938 г. по 23 мая 1945 г., когда эта территория вошла в состав Советского Союза. СССР выделил около 920 млн крон в качестве компенсации за имущество, принадлежавшее чехословацким гражданам, однако в 1960-е гг. из этой суммы гражданам было выплачено лишь 13 млн крон.