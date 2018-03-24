Компартия: Выдворение российских дипломатов только с нашим согласием

Возможное выдворение нескольких российских дипломатов из Чешской Республики в связи с «делом Сергея Скрипаля» стало предметом консультационной встречи премьера в отставке Андрея Бабиша с председателем Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтехом Филипом. Глава парламентской Компартии выразил надежду, что будущий кабинет министров, которому коммунисты намерены проявить толерантность, подобного рода решения будет принимать только с их согласием. Компартия считает, что до окончания следствия по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ России и его дочери, высылка российских дипломатов из Чехии, как проявление солидарности с Великобританией, была бы преждевременным шагом.

Вопрос возможности выдворения нескольких дипломатических представителей России в понедельник будет обсуждаться премьером Андреем Бабишом и главой МИД страны Мартином Стропницким. В четверг на данную тему руководитель внешнеполитического ведомства Чехии будет беседовать также с президентом Милошем Земаном.