Компартия выдвинула условия поддержки правительства

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM) готова рассмотреть возможность поддержки правительства меньшинства движения ANO и социал-демократов в том случае, если в программное заявление нового правительства будут включены семь основных пунктов, которые коммунисты считают приоритетными.

Кабинет министров, по мнению компартии, обязан продвинуть право проведения публичного референдума по важным вопросам, добиться повышения минимального размера оплаты труда(МРОТ), введения налога на церковные реституции, а также охранять природное богатство Чехии помимо прочего посредством передачи водных объектов в собственность государства, краев и населенных пунктов.

Коммунисты также обусловили свою поддержку нерасширением числа чешских участников зарубежных миссий без отдельного мандата Совета безопасности ООН. Окончательное решение о поддержке правительства будет принято коммунистами на заседании 30 июня.