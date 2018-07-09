Компартия поддержит кабинет меньшинства ANO и ЧСДП

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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Согласно рабочему протоколу договора, заключаемому компартией с движением ANO, фракция коммунистов в парламенте обязуется проголосовать за доверие правительству меньшинства. Также компартия Чехии и Моравии не будет инициировать в парламенте голосование о недоверии новому кабинету.

Среди пунктов договора содержится обязательство со стороны правительства представлять в парламент проекты законов, содержащиеся в программном заявлении коммунистической партии, причем не позднее шести месяцев до окончания работы парламента текущего созыва.

Документ должны подписать 10 июля лидер движения ANO Андрей Бабиш и председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип. Голосование о доверии новому правительству назначено на 11 июля. ANO, ЧСДП и компартия располагают в Нижней палате 108 голосами, что достаточно для поддержки кабинета парламентом.

 
 
 
 
 
 
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