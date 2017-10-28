Компартия не станет выдвигать своего кандидата на пост президента

ЦК коммунистической партии Чехии и Моравии принял решение не выдвигать собственного кандидата на выборах президента республики, которые пройдут в январе 2018 г. О принятой резолюции сообщил СМИ председатель партии Войтех Филип.

Коммунисты высказали пожелание, чтобы будущий президент «уважал их программу, поддержал идею взыскания налога на имущество, передаваемое церкви в рамках реституции и закон о референдуме». Условием поддержки кандидата коммунисты также называют «защиту интересов Чехии и уважение ко всем направлением внешней политики».