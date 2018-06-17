Компартия не поддержит кабинет в случае выдвижения М. Похе на пост главы МИД

Председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип в ходе телеинтервью сообщил, что не поддержит в парламенте новый кабинет с Мирославом Похе от ЧСДП на посту министра иностранных дел. По словам Войтеха Филипа, он информировал об этой позиции коммунистов председателя социал-демократов Яна Гамачека.

Лидер ЧСДП, со своей стороны, назвал сложившуюся ситуацию «серьезной проблемой, которую необходимо решать». Однако, подчеркнул Ян Гамачек, ЧСДП «не позволит диктовать себе условия».

Мирослав Похе сообщил, что не настаивает на своей кандидатуре, однако предполагает, что на ней настаивает партия. Он также сообщил, что не взвешивал возможность добровольного снятия своей кандидатуры после того, как к этому его призвал премьер Бабиш, и «не слышал никаких аргументов, которые мешали бы ему стать министром иностранных дел». Президент Земан выступал против его кандидатуры, ссылаясь на то, что в 2015 г. Похе как депутат Европарламента голосовал за принятие миграционных квот.