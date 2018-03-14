Компартия настаивает на членстве З. Ондрачека в парламентской комиссии по безопасности

Катерина Айзпурвит
14-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Парламентская фракция коммунистов настаивает на том, чтобы депутат Зденек Ондрачек входил в число членов парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). Как сообщил зампредседателя компартии Иржи Долейши, фракция не намерена менять кандидатуру своего представителя в комиссии, однако уже не настаивает, чтобы Ондрачек ее возглавлял, и в этой связи ожидает встречных шагов от движения ANO.

Недавнее избрание в парламенте большинством в один голос Зденека Ондрачека председателем комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка привело к массовым протестам граждан, после чего он был вынужден подать в отставку с этой парламентской должности.

Зденек Ондрачек известен тем, что как сотрудник госбезопасности ЧССР участвовал в разгоне студенческой демонстрации в 1989 г., ставшей прологом к «бархатной» революции.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 