Компартия настаивает на членстве З. Ондрачека в парламентской комиссии по безопасности

Парламентская фракция коммунистов настаивает на том, чтобы депутат Зденек Ондрачек входил в число членов парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). Как сообщил зампредседателя компартии Иржи Долейши, фракция не намерена менять кандидатуру своего представителя в комиссии, однако уже не настаивает, чтобы Ондрачек ее возглавлял, и в этой связи ожидает встречных шагов от движения ANO.

Недавнее избрание в парламенте большинством в один голос Зденека Ондрачека председателем комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка привело к массовым протестам граждан, после чего он был вынужден подать в отставку с этой парламентской должности.

Зденек Ондрачек известен тем, что как сотрудник госбезопасности ЧССР участвовал в разгоне студенческой демонстрации в 1989 г., ставшей прологом к «бархатной» революции.