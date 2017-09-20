Компания Liglass Trading пока не планирует платить обещанные средства киргизской стороне

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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Чешская компания Liglass Trading CZ (LTD CZ) пока не планирует выплачивать киргизской стороне 37 миллионов долларов в соответствии с договором, заключенным с Кыргызстаном на строительство ГЭС. По словам чешской фирмы, киргизская сторона утаила проблемы с предыдущим российским инвестором РусГидро и к тому же незаконно задерживает возврат финансового залога в размере 1,148 миллиона долларов, которую была обязана вернуть до 11 августа. Об этом сообщил агентству ČTK в среду генеральный директор Liglass Trading CZ Михаэл Смелик.

«Киргизская сторона не ведет себя в соответствии с заключенным соглашением, она не приложила никаких усилий к тому, чтобы воспрепятствовать возникновению ущерба в случае внешнего вторжения так называемых высших сил, а также не воспрепятствовала утечке секретной информации», - сообщил в пресс-релизе Смелик. Поэтому, по его словам, фирма была вынуждена приостановить выплату суммы, чтобы не рисковать задержкой своих дальнейших инвестиций и инвестиций партнеров в проект, который находится под угрозой международного судебного разбирательства с первоначальным инвестором РусГидро.

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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