Коммунисты поддержат коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша

Антон Каймаков
30-06-2018
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Руководство парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии приняло решение активно поддержать новое коалиционное правительство Чешской Республики, сформированное премьером Андреем Бабишом. В состав кабинета вошли представители движения ANO, являющегося победителем парламентских выборов, и социал-демократы.

Поддержка коммунистов должна обеспечить коалиционному правительству успех во время голосования о доверии. Депутаты ANO и Чешской социал-демократической партии способны обеспечить лишь 93 голоса, а для получения вотума доверия необходим 101 голос. Благосклонность Коммунистической партии Чехии и Моравии предоставляет возможность рассчитывать на поддержку 108 депутатов.

 
 
 
 
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