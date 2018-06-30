Коммунисты поддержат коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша

Руководство парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии приняло решение активно поддержать новое коалиционное правительство Чешской Республики, сформированное премьером Андреем Бабишом. В состав кабинета вошли представители движения ANO, являющегося победителем парламентских выборов, и социал-демократы.

Поддержка коммунистов должна обеспечить коалиционному правительству успех во время голосования о доверии. Депутаты ANO и Чешской социал-демократической партии способны обеспечить лишь 93 голоса, а для получения вотума доверия необходим 101 голос. Благосклонность Коммунистической партии Чехии и Моравии предоставляет возможность рассчитывать на поддержку 108 депутатов.