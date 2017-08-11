Надзорный комитет ЧР по контролю экономической деятельности политических партий приступает к рассмотрению дел двух политических субъектов, допустивших нарушения при подготовке к осенним парламентским выборам. Об этом сообщает в пресс-релизе председатель комитета Войтех Вайс. Против одного из субъектов выдвинуто обвинение в участии в предвыборной кампании без предварительной регистрации, другого – отсутствие информации о заказчике и изготовителе предвыборных агитационных материалов. О каких именно политических партиях идет речь, в сообщении не указывается. В ближайшем будущем комитет приступит к рассмотрению дел еще четырех нарушителей.