Комитет по иммунитету рекомендовал лишить Андрея Бабиша неприкосновенности

Тимур Кашапов
31-08-2017
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Комитет по иммунитету нижней палаты Парламента ЧР рекомендовал депутатам допустить судебное преследование экс-министра финансов и лидера движения ANO Андрея Бабиша. Об этом рассказала председатель комитета Мирослава Немцова. Она не уточнила, как проголосовали члены комитета, сославшись на то, что заседание было закрытым.

Напомним, полиция расследует дело о возможном нарушении правил получения субсидий Европейского Союза в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) на строительство конференц-центра близ Праги, построенного компанией, которая ранее принадлежала Бабишу. Полиция намерена выдвинуть обвинение и главе фракции ANO в Палате депутатов Ярославу Фалтынеку. Голосование о лишении неприкосновенности Андрея Бабиша состоится 6 сентября.

 
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