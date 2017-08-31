Комитет по иммунитету рекомендовал лишить Андрея Бабиша неприкосновенности

Комитет по иммунитету нижней палаты Парламента ЧР рекомендовал депутатам допустить судебное преследование экс-министра финансов и лидера движения ANO Андрея Бабиша. Об этом рассказала председатель комитета Мирослава Немцова. Она не уточнила, как проголосовали члены комитета, сославшись на то, что заседание было закрытым.

Напомним, полиция расследует дело о возможном нарушении правил получения субсидий Европейского Союза в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) на строительство конференц-центра близ Праги, построенного компанией, которая ранее принадлежала Бабишу. Полиция намерена выдвинуть обвинение и главе фракции ANO в Палате депутатов Ярославу Фалтынеку. Голосование о лишении неприкосновенности Андрея Бабиша состоится 6 сентября.