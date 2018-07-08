Коалиционный договор правящих партий будет подписан во вторник

Антон Каймаков
08-07-2018
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Как заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, договор о сотрудничестве в рамках правящей коалиции между движением ANO и социал-демократами должен быть подписан в ближайший вторник. В этот же день подписями будет скреплен также договор с Коммунистической партией Чехии и Моравии, которая обещает проявить толерантность по отношению к коалиционному правительству и обеспечить ему получение вотума доверия депутатов.

По поводу доверия сформированному правительству депутаты должны повести заседание в среду. Ожидается, что результат голосования будет положительным.

 
 
 
 
 
 
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