Коалиционное правительство поддержит 15 коммунистических депутатов

Антон Каймаков
03-07-2018
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Кабинет министров Андрея Бабиша, сформированного из представителей движения ANO и социал-демократов, во время голосования о доверии поддержит 15 парламентских коммунистов. Благодарностью правительства станет поддержка приоритетных пунктов программы Коммунистической партии Чехии и Моравии.

В настоящее время стороны оттачивают параметры своего сотрудничества. Коммунисты стремятся добиться, чтобы обсуждение самых важных для них законопроектов коалиция начнет обсуждать не позже, чем за полгода до очередных парламентских выборов.

 
 
 
 
 
 
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