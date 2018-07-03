Коалиционное правительство поддержит 15 коммунистических депутатов

Кабинет министров Андрея Бабиша, сформированного из представителей движения ANO и социал-демократов, во время голосования о доверии поддержит 15 парламентских коммунистов. Благодарностью правительства станет поддержка приоритетных пунктов программы Коммунистической партии Чехии и Моравии.

В настоящее время стороны оттачивают параметры своего сотрудничества. Коммунисты стремятся добиться, чтобы обсуждение самых важных для них законопроектов коалиция начнет обсуждать не позже, чем за полгода до очередных парламентских выборов.