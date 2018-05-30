Клиентам обменных пунктов в Праге хотят помочь

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Клиентам обменных пунктов иностранных валют в Чехии, видимо, предоставят право в течение двух часов после обмена денег отменить транзакцию. Поправку к закону, в котором оговариваются правила деятельности пунктов обмена, одобрило правительство. Сумма сделки во избежание возможных спекуляций не должна превышать 1000 евро.

Цель нововведения – уменьшить риск при обслуживании туристов в валютных пунктах, где им предлагают невыгодный курс обмена или прибегают к нестандартной практике. И. о. министра финансов Алена Шиллерова в данной связи упомянула о нанесении ущерба репутации Чехии со стороны некоторых обменных пунктов в центре Праги. «На Староместской площади турист может удовольствоваться всего лишь 15 кронами за 1 евро либо пункт удержит комиссионные в размере 28%. К сожалению, клиенты далеко не всегда способны сориентироваться в информации, размещенной в обменниках», – посетовала министр.

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