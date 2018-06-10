Клаус: Россия не представляет угрозу для Чехии

Эва Туречкова
10-06-2018
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Россия не представляет угрозу для Чешской Республики. Такое мнение озвучил в ходе воскресной телевизионной дискуссии на канале Prima бывший президент Чехии Вацлав Клаус. «Советский Союз для нас действительно представлял угрозу, сегодняшняя Россия ее не представляет», - считает Клаус.

Предшественник Милоша Земана также разделяет взгляд американского президента Дональда Трампа на участие России во встречах международного формата. «Держать Россию в стороне – глупо и по-детски», - цитирует Клауса информагентство ЧТК.

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