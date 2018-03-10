Китайские христиане, не получившие убежище в ЧР, обжалуют решение МВД

Христиане из Китая, которым было отказано в предоставлении гуманитарного убежища в Чешской Республике, начали подавать судебные иски против Министерства внутренних дел ЧР.

Как сообщила юрист Организации помощи беженцам (OPU) Гана Франкова, иски будут рассматриваться краевыми судами в месте проживания христиан, получивших отказ.

В данный момент OPU представляет интересы примерно 30 заявителей на получение убежища. Из числа ходатайств, рассмотренных юристами организации, только два были удовлетворены. Две недели назад МВД сообщило, что предоставило убежище 8 заявителем, а 70 получили отказ.

Для принятия решения чешским властям потребовалось около двух лет. Как указывает министр внутренних дел, заявители должны были доказать, что подвергались преследованиям. Правозащитники указывают на то, что все христиане подвергались преследованиям на родине, и единственным отличием была степень применяемых к ним репрессий.

В КНР христиане относятся к сообществам, которые постоянно сталкиваются с репрессиями. Власти Китая признают в качестве легальных конфессий протестантизм и католичество, однако и за этими церквями ведут наблюдение спецслужбы КНР.