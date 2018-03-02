Китайские СМИ: контроль над СЕFC перешел в руки государства

Эва Туречкова
02-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Управление группой CEFC China Energy перешло в руки китайского государственного агентства в Шанхае. Такую информацию обнародовал китайский ежедневник South China Morning Post.

Председатель совета директоров CEFC Хуасинь Е Цзяньмин, который является советником президента Чехии Милоша Земана, подозревается в совершении экономических преступлений.

Напомним, что компания CEFC приобрела в Чехии пятидесятипроцентную долю в авиакомпании Travel Service, владеет восьмьюдесятью процентами акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowitz Group, а также является мажоритарным собственником футбольного клуба «Славия».

Статьи на ту же тему
Инаугурационная речь Милоша Земана, фото: ЧТК

Инаугурационная речь, которая понравилась не всем

Отказ гетманов и ректоров присутствовать на церемонии, депутаты, покинувшие в знак протеста зал проведения торжества, – в том числе этими…
Милош Земан, фото: ЧТК

«Милош Земан – прагматик и еврофедералист»

Милош Земан, которого европейские СМИ часто называют антиевропейским и пророссийским политиком, защитил свой мандат в ходе вторых прямых президентских…
Рудольф Кучера, фото: Катерина Айзпурвит

«Дружба чешского президента с Кремлем вызывает тревогу»

Милошу Земану удалось в достаточно напряженной борьбе отстоять свое место во главе чешского государства. Инаугурация переизбранного президента…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 