Китайские СМИ: контроль над СЕFC перешел в руки государства

Управление группой CEFC China Energy перешло в руки китайского государственного агентства в Шанхае. Такую информацию обнародовал китайский ежедневник South China Morning Post.

Председатель совета директоров CEFC Хуасинь Е Цзяньмин, который является советником президента Чехии Милоша Земана, подозревается в совершении экономических преступлений.

Напомним, что компания CEFC приобрела в Чехии пятидесятипроцентную долю в авиакомпании Travel Service, владеет восьмьюдесятью процентами акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowitz Group, а также является мажоритарным собственником футбольного клуба «Славия».